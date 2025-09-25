Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία υποχωρεί κάτω από τις 2.050 μονάδες, εν μέσω αρνητικού κλίματος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Η αγορά διορθώνει μετά από πέντε ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει σημειώσει συνολικά κέρδη 2,28%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.042,67 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,10%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 67,81 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,11%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,98%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Lamda Development (+1,15%), του ΔΑΑ (+0,20%) και των ΕΛΠΕ (+0,06%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (-2,93%), της ΕΥΔΑΠ (-2,68%), της Aktor (-1,96%) και της Eurobank (-1,81%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 2.920.542 και 1.942.282 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 6,82 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 6,37 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 30 μετοχές, 72 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Παϊρης (+5,09%) και Q&R (+3,50%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (-7,41%) και Ακρίτας (-6,28%).