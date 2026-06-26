Με εβδομαδιαία πτώση 1,08% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, διακόπτοντας ένα ανοδικό σερί δύο εβδομάδων (κατά το οποίο είχε καταγράψει σωρευτικά κέρδη 5,11%).

Η διόρθωση αυτή αποδίδεται κυρίως στο αρνητικό διεθνές κλίμα και στο παγκόσμιο κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου, γεγονός που περιόρισε τη διάθεση για ανάληψη ινστιτούτου κινδύνου διεθνώς.

Παρά την εβδομαδιαία υποχώρηση, ο Γενικός Δείκτης διατηρεί ισχυρά κέρδη ύψους 15,49% από τις αρχές του έτους, κλείνοντας στις 2.449,29 μονάδες

Την ίδια στιγμή, οι ξένοι και εγχώριοι οίκοι συνεχίζουν να εκδίδουν άκρως θετικές εκθέσεις για τις ελληνικές τράπεζες, θεωρώντας τις αποτιμήσεις τους ελκυστικές.

Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι ο κλάδος διαπραγματεύεται με discount περίπου 10% στον δείκτη P/E έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών και ποντάρει στην αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε «ανεπτυγμένη» από τους FTSE/STOXX (τον Σεπτέμβριο) και τον MSCI (το 2027).

Παράλληλα, η UBS τονίζει ότι το τραπεζικό αφήγημα παραμένει ανεπηρέαστο από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, ενώ η Piraeus Securities προβλέπει καθαρή κερδοφορία κοντά στα 5 δισ. ευρώ για τις συστημικές τράπεζες και την Τράπεζα Κύπρου το 2026, μετά τα 4,7 δισ. ευρώ του 2025.

Οι νέες τιμές-στόχοι των αναλυτών για τις τραπεζικές μετοχές

Alpha Bank: Στα 4,90 ευρώ θέτουν τον στόχο η Morgan Stanley και η UBS, ενώ η Piraeus Securities ανεβάζει τον πήχη στα 5,50 ευρώ.

Eurobank: Στα 4,90 ευρώ από τη Morgan Stanley, στα 4,70 ευρώ από τη UBS και στα 5,20 ευρώ από την Piraeus Securities.

Τράπεζα Πειραιώς: Στα 11,30 ευρώ από τη Morgan Stanley και στα 11,20 ευρώ από τη UBS.

Εθνική Τράπεζα: Στα 17,20 ευρώ από τη Morgan Stanley, στα 18,20 ευρώ από τη UBS και στα 17,70 ευρώ από την Piraeus Securities.

Λοιπές Τράπεζες: Η Morgan Stanley δίνει στόχο 1,16 ευρώ για τη CrediaBank, ενώ η Piraeus Securities θέτει στόχο τα 10,40 ευρώ για την Τράπεζα Κύπρου.

Η εικόνα των δεικτών και τα στατιστικά της εβδομάδας

Γενικός Δείκτης: Έκλεισε στις 2.449,29 μονάδες (εβδομαδιαία πτώση 1,08%), με τα κέρδη από τις αρχές Ιουνίου να διαμορφώνονται στο 3,23%.

Υψηλή & Μεσαία Κεφαλαιοποίηση: Ο FTSE/ASE 25 υποχώρησε κατά 1,38% (άνοδος 15,93% από τις αρχές του έτους), ενώ ο FTSE MID σημείωσε οριακή πτώση 0,06% (κέρδη 13,54% από τις αρχές του έτους).

Τραπεζικός Δείκτης: Δέχθηκε τις μεγαλύτερες πιέσεις διορθώνοντας κατά 4,00%, ωστόσο ηγείται της ετήσιας ανόδου με κέρδη 19,20% από τις αρχές του 2026.

Συναλλακτική Δραστηριότητα: Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 1.484,989 εκατ. ευρώ, με τη μέση ημερήσια αξία στα 296,998 εκατ. ευρώ (μειωμένη έναντι των 369,813 εκατ. ευρώ της προηγούμενης εβδομάδας).

Κεφαλαιοποίηση: Μειώθηκε κατά 793 εκατ. ευρώ μέσα στην εβδομάδα, διαμορφούμενη στα 181,474 δισ. ευρώ, έχοντας ωστόσο αυξηθεί κατά 35,221 δισ. ευρώ από τις αρχές του τρέχοντος έτους.