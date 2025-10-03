Σημαντικά κέρδη καταγράφουν οι τιμές των μετοχών με την αγορά να κινείται σε ανοδική τροχιά για τρίτη συνεδρίαση, υπερβαίνοντας και τα επίπεδα των 2.080 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται στις 2.081,28 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,17%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 62,25 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,26%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,23%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (+2,67%), της Εθνικής (+2,46%), της Elvalhalcor (+2,41%) και της Alpha Bank (+2,37%).

Αντιθέτως πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-0,79%), της Coca Cola HBC (-0,26%) και της ΔΕΗ (-0,14%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Intralot, διακινώντας 2.760.416 και 2.167.891 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 9,56 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 8,86 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 76 μετοχές, 29 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Τζιρακιάν (+11,79%) και Doppler (+8,06%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τρία Άλφα(κ) (-9,35%) και Νάκας (-8,28%).