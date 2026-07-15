Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την εγχώρια αγορά να υποχωρεί κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων.

Το κλίμα στην Αθήνα επηρεάστηκε από τη γενικότερη νευρικότητα που επικρατεί διεθνώς, καθώς τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται υποτονικά εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, την ίδια ώρα που οι τιμές του πετρελαίου ακολουθούν ανοδική τροχιά.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών βρέθηκε η μετοχή της CrediaBank, η οποία δέχθηκε ισχυρές πιέσεις και έκλεισε με απώλειες 10,83%.

Η υποχώρηση αυτή ακολούθησε τη χθεσινή ολοκλήρωση της διαδικασίας ιδιωτικής τοποθέτησης (Accelerated Book Building) από τη Thrivest, η οποία διέθεσε συνολικά 333,3 εκατομμύρια μετοχές της τράπεζας, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 16,7% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η διάθεση των τίτλων έγινε με έκπτωση (discount) 17,43% σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο, στα 0,90 ευρώ ανά μετοχή, με τη συνολική αξία της συναλλαγής να ανέρχεται στα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Η μεταβίβαση των μετοχών ολοκληρώθηκε και τυπικά στο ταμπλό μέσω 11 προσυμφωνημένων πακέτων, μειώνοντας πλέον το ποσοστό της Thrivest στην τράπεζα στο 24%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε τελικά στις 2.485,75 μονάδες, σημειώνοντας υποχώρηση κατά 0,89%.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο δείκτης κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.474,02 μονάδες (-1,35%), ενώ η ανώτερη τιμή που άγγιξε ήταν οι 2.511,61 μονάδες (+0,14%).

Λόγω της εκτέλεσης των πακέτων της CrediaBank, η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 606,78 εκατομμύρια ευρώ, με τον συνολικό όγκο να διαμορφώνεται στα 420.397.593 τεμάχια.

Συνολικά στο ταμπλό, 36 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 69 κατέγραψαν πτώση, ενώ 19 παρέμειναν σταθερές.