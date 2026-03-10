Ισχυρή ανοδική αντίδραση καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, διαγράφοντας τις απώλειες των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων εν μέσω ανοδικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της υποχώρησης των τιμών πετρελαίου μετά τις καθησυχαστικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τη διάρκεια του πολέμου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται στις 2.175,67 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 3,47%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.194,69 μονάδες (+4,38%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 122,62 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 3,79%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 2,27%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+8,54%), της Πειραιώς (+7,55%), της Κύπρου (+6,90%), της Alpha Bank (+6,86%) και της Aegean Airlines (+5,96%).

Αντιθέτως, πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-2,80%) και των ΕΛΠΕ (-0,94%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Πειραιώς, διακινώντας 3.636.032 και 3.434.563 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 26,04 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 22,51 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 103 μετοχές, 6 πτωτικά και 7 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Unibios (+14,72%) και Optima Bank (+8,54%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Motor Oil (-2,80%) και Logismos (-1,90%).