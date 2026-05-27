Για έκτη συνεχή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει κέρδη και «σκορπά χαμόγελα» στους επενδυτές. Με ώθηση από τη διαφαινόμενη συμφωνία τερματισμού του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και το θετικό κλίμα στις αγορές της Ευρώπης, το ΧΑ δεν έχασε την ευκαιρία.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.370,04 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,96%.

Ενδοσυνεδριακά είχε φθάσει όχι σε πολύ υψηλότερη τιμή στις 2.374,65 μονάδες (+1,15%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 347,26 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 43.463.970 μετοχές.

Στη διάρκεια των έξι συνεχόμενων ανοδικών συνεδριάσεων, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 7,18%.

Κερδισμένες ήταν 71 μετοχές, χαμένες 42 και 13 παρέμειναν σταθερές.