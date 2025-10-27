Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να κλείνει λίγο υψηλότερα από το «ψυχολογικό φράγμα» των 2.000 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.002,91 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,42%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.025,28 μονάδες (+0,69%) και κατώτερη τιμή στις 1.999,71 μονάδες (-0,58%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 176,68 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.689.310 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,47%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Κύπρου (+2,56%), της Motor Oil (+1,43%) και της ΔΕΗ (+1,16%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-2,84%), της Πειραιώς (-2,06%), του ΟΛΠ (-1,22%), της Metlen (-1,18%) και της Coca Cola HBC (-1,00%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 8.737.955 και 7.486.212 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 30,59 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 26,35 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 63 μετοχές, 50 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ίλυδα (+6,04%) και Δάιος Πλαστικά (+4,29%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler (-4,83%) και Λανακάμ (κ) (-4,05%).

Μ.Π.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ