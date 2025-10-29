Τα μεγαλύτερα ευρωπαικά Χρηματιστήρια βρίσκονται από το πρωί σε θετικό έδαφος και έχουν δώσει την ευκαιρία στο Χρηματιστήριο Αθηνών να κάνει την δική του ανοδική κίνηση.

Η ελληνική αγορά κινείται πάνω από τις 2.020 μονάδες, παρακολουθώντας τις εξελίξεις που αφορούν τα επιτόκια των ΗΠΑ.

Οι αγορές σήμερα στρέφουν την προσοχή τους στις αποφάσεις της FED, η οποία αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραποδίσουν οι μετοχές της Eurobank, της Εθνικής, της Elvalhalcor και της Motor Oil.

O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται στις 2.026,80 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,19%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 104,73 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1.25%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,68%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (+2,94%), της Elvalhalcor (+2,91%), της Motor Oil (+2,67%), της Εθνικής (+2,36%) και της Aegean Airlines (+2,14%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-1,92%) και του ΔΑΑ (-0,20%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Πειραιώς και η Alpha Bank διακινώντας 3.362.221 και 1.972.924 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 23,25 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 21,53 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 74 μετοχές, 39 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Mevaco (+6,98%) και Προοδευτική (+5,60%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Νάκας (-7,27%) και Χαϊδεμένος (-7,05%).