Σημαντικά κέρδη καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά η οποία ανακάμπτει μετά από δύο πτωτικές συνεδριάσεις, υπερβαίνοντας τα επίπεδα των 2.000 μονάδων.

Κέρδη σημειώνουν και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς υπάρχουν προσδοκίες ότι σύντομα θα τελειώσει το shutdown στις ΗΠΑ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται στις 2.011,77 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,25%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.018,33 μονάδες (+1,58%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 80,95 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,46%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (-3,11%), της Eurobank (+2,48%) της Optima Bank (+2,33%), της Jumbo (+2,22%) και της Viohalco (+1,85%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΠΑ (-0,30%), της Aegean Airliens (-0,30%) και των ΕΛΠΕ (-0,25%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 3.021.354 και 1.909.432 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 9,95 εκατ. ευρώ και η ΕΧΑΕ με 9,65 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 82 μετοχές, 22 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) (+10,00%) και Ικτίνος (+6,00%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Trastor (-4,65%) και Elinoil (-2,06%).

Μ.Π.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ