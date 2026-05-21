Η χρηματιστηριακή αγορά υπεραπέδωσε κατά τη συνεδρίαση, που ολοκληρώθηκε την καθορισμένη ώρα.

Οι επενδυτές έσπευσαν να εκμεταλλευθούν μια γεωπολιτική νηνεμία, αλλά και την προσδοκία για τερματισμό του πολέμου στον Περσικό Κόλπο.

Ουσιαστικά «αγοράσαω» την εσωτερική δυναμική κι εκείνη των εισηγμένων επιχειρήσεων, κάτι που αποτυπώθηκε με σημαντική άνοδο του Γενικού Δείκτη Τιμών.

Βεβαίως, βασικά «καύσιμα» άντλησε από τη μετοχή της ΔΕΗ (+7,23%), που ολοκλήρωσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εντυπωσιακή ζήτηση. Εντυπωσιακές ήταν και οι συναλλαγές στο συγκεκριμένο «χαρτί» που έφθασαν τα 420 εκατ. ευρώ σε μια συνεδρίαση.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών έκλεισε 2.266,09 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 2,08%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε εντυπωσιακά υψηλότερη τιμή, φθάνοντας στις 2.281,20 μονάδες (+2,76%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται ήδη στα 705,13 εκατ. ευρώ και όπως προαναφέρθηκε τη μεγαλύτερη συναλλακτική αξία κατέγραψε η μετοχή της ΔΕΗ.

Κερδισμένες ήταν 56 μετοχές, χαμένες 52 και 14 παρέμειναν αμετάβλητες.