Με οριακές διακυμάνσεις και μεικτά πρόσημα έκλεισε η συνεδρίαση της Τρίτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς το επενδυτικό κοινό διατήρησε στάση αναμονής ενόψει της συνεδρίασης της Federal Reserve.

Οι ανησυχίες για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου και τις αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων περιόρισαν την διάθεση για ανάληψη ρίσκου, κρατώντας τον Γενικό Δείκτη κοντά στα επίπεδα κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας, στις 2.695,21 μονάδες (0,01%), παρά την ενδοσυνεδριακή υποχώρηση έως και 0,88%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα διαμορφώθηκε σε υψηλά επίπεδα, φθάνοντας τα 338 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 17,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές), με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως στις τραπεζικές μετοχές λόγω των επικείμενων αναδιαρθρώσεων δεικτών (rebalancing).

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,48%, επηρεασμένος από τις πιέσεις στην Optima Bank (-2,38%), την Alpha Bank (-1,33%) και την Τράπεζα Πειραιώς (-1,26%), ενώ αντίθετα ήπια θετικά έκλεισαν η Eurobank (που πραγματοποίησε και τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας) και η Εθνική Τράπεζα.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση (FTSE 25), η οποία σημείωσε μικρή πτώση 0,10%, ξεχώρισαν με σημαντικά κέρδη η Aktor (+3,98%), η Lamda Development (+3,19%), η Motor Oil (+2,97%), ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (+2,36%) και η ΕΥΔΑΠ (+1,90%).

Στον αντίποδα, εκτός από τις τράπεζες, απώλειες κατέγραψαν η Viohalco (-1,87%), η Titan (-1,39%), καθώς και οι Cenergy, Allwyn και Jumbo.

Η συνολική εικόνα του ταμπλό παρέμεινε μοιρασμένη με 44 ανοδικές, 54 πτωτικές και 36 αμετάβλητες μετοχές, διατηρώντας την αγορά σε φάση συσσώρευσης κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων.