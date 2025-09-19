Με πτώση 1,56%, διατηρώντας απόσταση ασφαλείας από τα επίπεδα των 2.000 μονάδων, έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, υποχωρώντας μετά από δύο εβδομάδες ανόδου στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει κέρδη 2,03%.

Η αγορά αναζητεί κατεύθυνση κινούμενη σε περιορισμένο εύρος διακύμανσης, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται και στην ανακοίνωση των μεγεθών των εισηγμένων για το πρώτο 6μηνο. Όπως σημειώνει η Beta Securities η αίσθηση που αφήνουν τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο θετική.

Ωστόσο, στο σύνολο η συνεισφορά των θυγατρικών της Βιοχάλκο καθώς και η μητρική εταιρία αναπτέρωσε τις ελπίδες για μια χρήση ανάλογη με τα ιστορικά ρεκόρ κερδοφορίας που καταγράφηκαν το 2024. Στις 51 εταιρίες που έχουν δημοσιεύσει ως τώρα, ο κύκλος εργασιών είναι αυξημένος κατά 4,3%, τα λειτουργικά κέρδη αυξημένα κατά 3,8% και η καθαρή κερδοφορία οριακά μειωμένη κατά 1,3%.

Αν εξαιρεθεί ο ενεργειακός κλάδος η εικόνα δείχνει πολύ καλύτερη με τα καθαρά και τα λειτουργικά κέρδη να αυξάνονται κατά 19%, γεγονός που αποτελεί μια καλή ένδειξη για τα μερίσματα που θα μοιραστούν και την επόμενη χρονιά.

Ήδη τα ανακοινωμένα προμερίσματα που θα μοιραστούν ως το τέλος του 2025 έχουν υπερβεί τα 750 εκατ. ευρώ, μια επίδοση πρωτοφανής στην ιστορικότητα του τετάρτου τριμήνου του ΧΑ.

Η αγορά αναμένει και την σημερινή αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Moody’s, που είναι ο τελευταίος οίκος που αναβάθμισε την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα (Baa3 σταθερό outlook) στις 15 Μαρτίου, περίπου 1,5 χρόνο αργότερα από την πρώτη αναβάθμιση της χώρας. Και για το λόγο αυτό η σημερινή αξιολόγηση του οίκου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την αγορά.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.030,46 μονάδες, έναντι 2.062,73 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 1,56%. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου ενισχύεται 0,43%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 38,16%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 1,63%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 43,19%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 1,18%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 23,94%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 3,07%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 69,96%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1.268,31 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 253,661 εκατ. ευρώ, από 203,638 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγορά την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 1,821 δισ. ευρώ και διαμορφώνεται στα 144,212 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του 2025 είναι αυξημένη κατά 41,067 δισ. ευρώ.