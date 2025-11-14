Με σημαντικά κέρδη 3,65% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, με την αγορά να ανακάμπτει μετά από δύο πτωτικές εβδομάδες, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε υποχωρήσει κατά 3,80%.

Δύο διεθνείς επενδυτικοί οίκοι (UBS, HSBC) «ψηφίζουν» Ελλάδα και για το 2026 και εκτιμούν ότι το ελληνικό επενδυτικό στόρι θα συνεχίσει να «πουλάει».

Η UBS σημειώνει ότι η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις λίγες φθηνές αγορές με θετικό προφίλ κινδύνου, διαθέτει σταθερή δημοσιονομική βάση, ελκυστικές αποτιμήσεις και ισχυρές τράπεζες, με αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων άνω του 15% και χαμηλά P/BV. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τράπεζας η ελληνική αγορά καταγράφει αρνητικό perception premium της τάξης του -40% έως -50%, κατατάσσοντάς τη ανάμεσα στις χώρες που διαπραγματεύονται με το μεγαλύτερο discount έναντι της ιστορικής τους αποτίμησης.

Η Ελλάδα σύμφωνα με την UBS και το 2026 παρουσιάζεται ως μια αγορά που μπορεί να επωφεληθεί από τη στροφή κεφαλαίων προς την περιφέρεια και τη νέα φάση ανασυγκρότησης της Ευρώπης.

Η Ελλάδα ξεχωρίζει ως μία από τις λίγες περιπτώσεις που διατηρούν θετική στάθμιση στα χαρτοφυλάκια των funds που επενδύουν στις αναδυόμενες αγορές, σημειώνει η HSBC και παρά το μικρό σχετικό βάρος της ελληνικής αγοράς στους δείκτες, τα ενεργά κεφάλαια αυξάνουν την παρουσία τους.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους προορισμούς με αυξανόμενο ενδιαφέρον. Το ποσοστό των GEMs funds που επενδύουν σε ελληνικές μετοχές έχει ενισχυθεί αισθητά, ξεπερνώντας χώρες όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Τσεχία. Η HSBC εντοπίζει την Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank ανάμεσα στις μετοχές που προσελκύουν αυξημένο ενδιαφέρον από τα διεθνή χαρτοφυλάκια.

Σε αναβάθμιση των τιμών- στόχων των ελληνικών τραπεζών προχωρά η UBS, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του εννεαμήνου, ενώ τις θεωρεί φθηνές, παρά τις υψηλές αποδόσεις που καταγράφουν το 2025.

Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να εμφανίζει discount 18% έναντι των ευρωπαϊκών αγορών, με P/E στο 7,2 έναντι 8,8 του ευρωπαϊκού κλάδου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.059,39 μονάδες, έναντι 1.986,89 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 3,65%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 40,13%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 3,89%, και από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 45,77%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 1,31%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 19,08%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 5,08%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει υψηλά κέρδη σε ποσοστό 80,09%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1.177,252 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 235,45 εκατ. ευρώ, από 234,674 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 4,6 δισ. ευρώ, στα 141,243 δισ. ευρώ , ενώ από τις αρχές του 2025 είναι ενισχυμένη κατά 38,098 δισ. ευρώ.

Μ. Παπ.

Πηγή: ΑΠΕ