Με σημαντικές απώλειες έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα, επηρεασμένη από το αρνητικό κλίμα των διεθνών αγορών και την έντονη επιφυλακτικότητα που γεννά το αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με αναλυτές της Beta Χρηματιστηριακή, το συνεχές «μπρος-πίσω» στις διεθνείς εξελίξεις έχει προκαλέσει κόπωση στους επενδυτές, οδηγώντας τους σε μια πιο συντηρητική στάση απέναντι στο ρίσκο.

Την ίδια στιγμή, η Bank of America (BofA) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, καλώντας τους επενδυτές που αγοράζουν επιθετικά μετοχές να περιορίσουν την έκθεσή τους.

Η τελευταία έρευνα της τράπεζας ανάμεσα σε διαχειριστές κεφαλαίων δείχνει ότι η αγορά έχει γίνει υπερβολικά αισιόδοξη, μια ένδειξη που ιστορικά λειτουργεί ως προειδοποιητικό σήμα για επικείμενη διόρθωση.

Παράλληλα, το Χρηματιστήριο Αθηνών βιώνει μια πρωτόγνωρη περίοδο κινητικότητας, η οποία συγκρίνεται μόνο με το 2007.

Από τα 2,53 δισ. ευρώ που αντλήθηκαν μέσω εταιρικών πράξεων το 2025, το μέγεθος αυτό εκτινάχθηκε στα 8,1 δισ. ευρώ μέσα σε μόλις 6,5 μήνες του τρέχοντος έτους.

Αν και η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σημαντική αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς, η συνεχής απορρόφηση τόσο μεγάλων κεφαλαίων από την επενδυτική βάση δοκιμάζει αναπόφευκτα τα όρια της διαθέσιμης ρευστότητας.

Σε επίπεδο δεικτών, ο Γενικός Δείκτης Τιμών υποχώρησε στις 2.447,25 μονάδες έναντι 2.513,22 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, καταγράφοντας εβδομαδιαία πτώση 2,62%. Από τις αρχές Ιουλίου ο δείκτης σημειώνει απώλειες 0,51%, ενώ οι αποδόσεις του από τις αρχές του έτους παραμένουν ισχυρές, αγγίζοντας το 15,40%.

Η πτωτική κίνηση αποτυπώθηκε στο σύνολο των επιμέρους δεικτών. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε με εβδομαδιαία κάμψη 2,71% (κέρδη 16,18% από τις αρχές του έτους), ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID σημείωσε βουτιά 3,92% (κέρδη 6,85% από τις αρχές του έτους).

Τις ισχυρότερες πιέσεις δέχθηκε ο τραπεζικός κλάδος, με τον δείκτη να υποχωρεί κατά 5,74% στην εβδομάδα, διατηρώντας ωστόσο κέρδη 18,25% από τις αρχές του έτους.

Η συνολική αξία των συναλλαγών για την εβδομάδα ανήλθε στα 1.778,997 εκατ. ευρώ, με τη μέση ημερήσια αξία να ενισχύεται στα 355,799 εκατ. ευρώ, έναντι 306,195 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου.

Λόγω της υποχώρησης των τιμών, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς συρρικνώθηκε κατά 5,667 δισ. ευρώ, διαμορφούμενη στα 179,737 δισ. ευρώ, αν και παραμένει αυξημένη κατά 33,484 δισ. ευρώ από το ξεκίνημα του έτους.

Μεγάλες απώλειες κατά την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την ελληνική αγορά να συμπληρώνει πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις.

Το κλίμα νευρικότητας και οι ρευστοποιήσεις εναρμονίζονται με την ευρύτερη εικόνα των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών, οι οποίες δέχονται πιέσεις λόγω της κλιμακούμενης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.447,25 μονάδες, σημειώνοντας υποχώρηση 1,15%, ενώ κατά τη διάρκεια των συναλλαγών βρέθηκε να υποχωρεί έως και 1,70%, αγγίζοντας το χαμηλό ημέρας των 2.433,89 μονάδων.

Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε απώλειες της τάξης του 2,62%.

Από τις αρχές Ιουλίου η αγορά εμφανίζει μικρή κάμψη κατά 0,51%, ωστόσο η συνολική εικόνα από τις αρχές του έτους παραμένει ισχυρά θετική, με τα σωρευτικά κέρδη να διαμορφώνονται στο 15,40%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, με την αξία των συναλλαγών να ανέρχεται στα 317,63 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά διακινήθηκαν 57.685.663 μετοχές.