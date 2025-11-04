Πτωτικά κινούνται οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία κινείται στα επίπεδα των 2.000 μονάδων, εν μέσω αρνητικού κλίματος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.001,28 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,11%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.993,73 μονάδες (-1,49%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 58,35 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,11%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,41%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ (+0,64%), του ΟΛΠ (+0,23%) και του ΟΤΕ (+0,18%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (-2,85%), της Optima Bank (-2,48%), του ΔΑΑ (-2,06%) και της Πειραιώς (-2,00%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Intralot και η Alpha Bank, διακινώντας 4.425.997 και 1.258.478 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Aktor με 6,57 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 5,55 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 16 μετοχές, 94 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Doppler (+4,64%) και Minerva (+1,88%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Merneren (-6,45%) και Λεβεντέρης(π) (-5,00%).

