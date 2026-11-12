Ήπια πτωτικά έκλεισε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ελεγχόμενες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, βάζοντας τέλος σε ένα ανοδικό σερί τριών διαδοχικών συνεδριάσεων, κατά το οποίο ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε ενισχυθεί συνολικά κατά 4,03%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2.640,52 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,59%.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κινήθηκε σε στενό εύρος διακύμανσης, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2.664,10 μονάδες (+0,30%) και χαμηλό στις 2.633,44 μονάδες (-0,85%). Η συναλλακτική δραστηριότητα παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 342,99 εκατ. ευρώ και τον όγκο να φτάνει τα 45.436.808 τεμάχια.

Διεθνές κλίμα και επιμέρους δείκτες

Η εγχώρια διόρθωση συντονίστηκε με το επιφυλακτικό κλίμα στις διεθνείς αγορές. Στη Wall Street οι βασικοί δείκτες κινούνται σε αρνητικό έδαφος, δεχόμενοι ισχυρές πιέσεις από την κατρακύλα της μετοχής της Nvidia στον απόηχο της παραίτησης του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ.

Παράλληλα, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια περιόρισαν σημαντικά τα αρχικά τους κέρδη, παρότι νωρίτερα ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 είχε καταγράψει νέα ιστορικά υψηλά με ώθηση από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα.

Στο ταμπλό της Αθήνας, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,61%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση 0,72%. Παρά το αρνητικό πρόσημο του Γενικού Δείκτη, η ευρύτερη εικόνα της αγοράς παρέμεινε ισορροπημένη, καθώς 53 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 48 πτωτικά και 19 παρέμειναν αμετάβλητες.

Οι πρωταγωνιστές και οι πιέσεις στο ταμπλό

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν με ισχυρά κέρδη οι μετοχές της Elvalhalcor (+4,77%), της Optima Bank (+1,72%), της Viohalco (+1,51%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,50%), ενώ θετικά κινήθηκαν επίσης ο ΔΑΑ (+1,41%) και η Εθνική Τράπεζα (+1,10%).

Αντιθέτως, τις μεγαλύτερες πιέσεις στον δείκτη άσκησαν η Coca Cola HBC (-3,10%), η Jumbo (-2,47%), η Alpha Bank (-2,39%), η ΔΕΗ (-2,12%) και η Τιτάν (-1,97%).

Στο μέτωπο της συναλλακτικής δραστηριότητας, τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα σε όγκο παρουσίασαν η Eurobank με 10.398.190 μετοχές και η CrediaBank με 8.147.100 μετοχές, ενώ σε όρους αξίας συναλλαγών κυριάρχησαν η Τράπεζα Πειραιώς με 78,99 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 50,87 εκατ. ευρώ.

Τέλος, στο σύνολο της αγοράς τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν η Revoil (+7,39%) και η Elvalhalcor (+4,77%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν η Safe Bulkers (-4,49%) και η Flexopack (-4,46%).