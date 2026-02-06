Με μικρή υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδες, με την αγορά να παρουσιάζεται ανθεκτική, καλύπτοντας τις ισχυρές αρχικές απώλειες που έφθασαν και στο 2,40% για τον βασικό δείκτη.

Μεγάλες πιέσεις δέχθηκε η μετοχή της Metlen μετά την προειδοποίηση της διοίκησης για μειωμένα EBITA για το 2025, ενώ με κέρδη έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.362,35 μονάδες, σημειώνοντας μικρή πτώση 0,17%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.309,74 μονάδες (-2,40%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 2,05%,, συμπληρώνοντας οκτώ συνεχείς εβδομάδες ανόδου, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 11,39%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 467,18 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 52.784.825 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε ανεπαίσθητη άνοδο σε ποσοστό 0,01%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,84%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+3,67%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,55%), της Κύπρου (+2,51%), της Alpha Bank (+2,31%) και της Πειραιώς (+1,91%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Μetlen (-13,25%), της Viohalco (-2,91%), του ΟΠΑΠ (-1,13%) και της Lamda Development (-0,79%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 12.161.106 και 9.771.150 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Metlen με 126,140 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 57,86 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 37 μετοχές, 70 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Minerva (+3,92%) και Elvalhalcor (+3,67%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Metlen (-13,25%) και Ξυλεμπορία (π) (-6,33%).