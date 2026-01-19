Σε θετικό έδαφος έχει περάσει η χρηματιστηριακή αγορά, με μικρή άνοδο, καθώς οι τιμές των μετοχών κάλυψαν τις αρχικές τους απώλειες. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.250,10 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,20%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.214,74 μονάδες (-1,37%) και υψηλότερη τιμή στις 2.253,90 μονάδες (+0,37%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 152,86 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,22%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,24%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (+2,25%), της Eurobank (+1,92%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,60%), της Elvalhalcor (+1,56%) και της Πειραιώς (+1,39%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-2,93%), του ΟΤΕ (-1,49%), της ΕΥΔΑΠ (-1,34%) και της Viohalco (-1,31%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 6.559.944 και 3.443.690 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 26,51 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 26,08 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 32 μετοχές, 76 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Μύλοι Σαραντόπουλος (+9,68%) και Μουζάκης(κ) (+9,52%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Λάνακαμ (-3,65%) και Μermeren (-3,41%).