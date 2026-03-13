Σε θετικό έδαφος έχει περάσει η χρηματιστηριακή αγορά, καθώς οι τιμές των μετοχών έχουν καλύψει τις αρχικές τους απώλειες και καταγράφουν μικρά κέρδη. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραποδίδουν οι μετοχές της Metlen, των ΕΛΠΕ, της Aegean Airlines και του ΟΤΕ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.136,46 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,29%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.105,33 μονάδες (-1,18%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 130,94 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,16%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,12%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+4,32%), των ΕΛΠΕ (+4,23%), της Aegean Airlines (+2,66%) και του ΟΤΕ (+1,64%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,895), της Viohalvo (-1,14%) και της Τιτάν (-1,14%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 3.763.038 και 3.489.730 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 25,17 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 23,98 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 69 μετοχές, 33 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,09%) και Doppler (+7,83%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Moda Bango (-4,05%) και Νάκας (-2,22%).