Με πτώση 0,66% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, η οποία χαρακτηρίστηκε από υψηλή μεταβλητότητα και αλλαγή της επενδυτικής ψυχολογίας, με την αγορά να επηρεάζεται και από την επάνοδο του γεωπολιτικού κινδύνου λόγω της έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ- Ιράν.

Για έκτη χρονιά θα συνεχιστεί η bull market του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την Αxia- Alpha Finance και «βλέπει» άνοδο 10 με 20% για το 2026.

Ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να διαπραγματεύεται με discount 30% τόσο σε σχέση με το ιστορικό του επίπεδο, όσο και σε σχέση με τις ευρωπαϊκές και τις αναδυόμενες αγορές και, καθώς ο κίνδυνος χώρας συνεχίζει να μειώνεται, η βιωσιμότητα των εταιρικών κερδών βελτιώνεται και το Χ.Α θα αλλάξει πίστα, αναμένεται για σταδιακή σύγκλιση στις αποτιμήσεις τα επόμενα χρόνια.

Μετά από ένα στάσιμο 2025 όσον αφορά τα εταιρικά κέρδη, οι οίκοι αναμένουν ότι τα καθαρά κέρδη σε επίπεδο αγοράς θα αυξηθούν 7% φέτος.

Σύμφωνα με την Morgan Stanley, η Ελλάδα εισέρχεται δυναμικά στο ραντάρ των επενδυτών των ανεπτυγμένων αγορών, οι οποίοι, εν αναμονή της αναβάθμισης του Χρηματιστήριο Αθηνών, επιδιώκουν να αποκτήσουν έκθεση στην εγχώρια αγορά, κυρίως μέσω των τραπεζικών μετοχών.

Οι αναλυτές του διεθνούς οίκου κατέγραψαν έντονο ενδιαφέρον για την Ελλάδα σε πρόσφατες συναντήσεις τους με επενδυτές στη Νέα Υόρκη, τη Ζυρίχη, τη Μαδρίτη και το Λουξεμβούργο.

Η Morgan Stanley διατηρεί θετική στάση απέναντι στην Ελλάδα, εκτιμώντας ότι η ελληνική οικονομία θα εμφανίσει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από την Ευρωζώνη, στο 2,1% το 2026 και στο 2,2% το 2027.

Παράλληλα, ο οίκος διατηρεί σύσταση overweight για τις ελληνικές μετοχές, ενόψει της πιθανής αναβάθμισης της αγοράς στις ανεπτυγμένες.

Η επίδραση της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη στις τράπεζες θα είναι διαχειρίσιμη, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των δανείων έχει τιτλοποιηθεί και δεν βρίσκεται πλέον στους ισολογισμούς, σημειώνει η Goldman Sachs.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει έως τη δημοσίευση της πλήρους απόφασης. Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η οριοθέτηση της εφαρμογής της απόφασης, εκτός του αν θα ισχύσει μόνο για το μέλλον ή και αναδρομικά, είναι και ποιες κατηγορίες δανείων και ποια στάδια ρυθμίσεων αφορά και εάν επηρεάζει ήδη εκτελούμενες δικαστικές ρυθμίσεις ή μόνο εκκρεμείς

Διατηρεί σύσταση «αγορά» για Eurobank (στόχος 5,00Euro), Πειραιώς (10,50Euro) και Alpha Bank (5,10Euro) και αξιολογείται ως «ουδέτερη» η Εθνική Τράπεζα με στόχο 16,75Euro .

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.273,73 μονάδες, έναντι 2.288,83 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 0,66%. Από τις αρχές του έτους ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 7,22%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 0,66%, ενώ από τις αρχές του 2026 ενισχύεται σε ποσοστό 8,23%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 1,06% και από τις αρχές του έτους υποχωρεί σε ποσοστό 2,53%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με απώλειες 1,35%, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει άνοδο 13,24%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 1.461,056 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 292,211 εκατ. ευρώ, έναντι 342,266 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 644 εκατ. ευρώ, στα 156,735 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 10,482 δισ. ευρώ.