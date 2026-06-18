Μετά από πέντε σερί ανοδικές συνεδριάσεις ήλθε η ώρα των ήπιων απωλειών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.

Η αγορά διόρθωσε ενώ τις προηγούμενες ημέρες ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικά κέρδη 4,70%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.471,78 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,52%.

Ενδοσυνεδριακά έχει καταγράφει υψηλότερη τιμή στις 2.489,11 μονάδες (+0,18%) και κατώτερη τιμή στις 2.467,80 μονάδες (-0,68%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 362,91 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 50.496.959 μετοχές.

Ανοδικά κινήθηκαν 52 μετοχές, 58 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.