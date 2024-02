Το χρηματιστήριο στο Τόκιο έφθασε σήμερα σε επίπεδο που είχε να δει από το σκάσιμο της ιαπωνικής κερδοσκοπικής φούσκας τα χρόνια του 1990. Ο δείκτης Nikkei ξεπέρασε το ιστορικό του υψηλό, το οποίο ανάγεται στα τέλη του 1989.

Japan’s Nikkei hits record high after Nvidia beat, rest of Asia muted – https://t.co/fZ6i4iJ2Gi

TOKYO: Japan’s Nikkei share average topped its all-time peak on Thursday, after unexpectedly stron

