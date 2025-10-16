Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Τετάρτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ξεχώρισε το ράλι των μετοχών της Morgan Stanley και της Bank of America, αφότου τα αποτελέσματα τριμήνου που ανακοίνωσαν έδειξαν ότι η κερδοφορία τους ξεπέρασε τις προσδοκίες.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 17,15 μονάδων (–0,04%), στις 46.253,31 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 148,37 μονάδων (+0,66%), στις 22.670,08 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 26,75 μονάδων (+0,40%), στις 6.671,06 μονάδες.