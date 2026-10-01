Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της δημοσιοποίησης νέων στοιχείων για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, τα οποία ενίσχυσαν τις προβλέψεις επενδυτών ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) δεν θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων τον Οκτώβριο.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 443,87 μονάδων (-0,86%), στις 50.906,05 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 65,52 μονάδων (+0,24%), στις 26.861,06 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 19,30 μονάδων (-0,25%), στις 7.651,54 μονάδες.