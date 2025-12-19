Με κέρδη έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, αφού νεότερα δεδομένα για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ αναζωπύρωσαν τις προσδοκίες για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed).

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 65,88 μονάδων (+0,14%), στις 47.951,85 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 313,03 μονάδων (+1,38%), στις 23.006,36 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 53,33 μονάδων (+0,79%), στις 6.774,76 μονάδες.