Με κέρδη έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq κατέγραψαν τις καλύτερες επιδόσεις τριμήνου από το 2020, ενώ ο Dow Jones σκαρφάλωσε ξανά σε ιστορικό υψηλό.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 136,46 μονάδων (+0,26%), στις 52.319,20 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 393,57 μονάδων (+1,52%), στις 26.213,72 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 58,93 μονάδων (+0,79%), στις 7.499,36 μονάδες.