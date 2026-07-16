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Με κέρδη έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς το επενδυτικό κλίμα τονώθηκε από τα νεότερα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και ορισμένα εταιρικά αποτελέσματα τριμήνου.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 150,37 μονάδων (+0,29%), στις 52.658,64 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 162,21 μονάδων (+0,62%), στις 26.269,22 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 28,81 μονάδων (+0,38%), στις 7.572,40 μονάδες.