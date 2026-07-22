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Με κέρδη έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χάρη στην ώθηση που έδωσε το ράλι των μετοχών εταιρειών ημιαγωγών και εν αναμονή των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων τριμήνου από τεχνολογικούς κολοσσούς.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 385,38 μονάδων (+0,74%), στις 52.224,64 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 329,13 μονάδων (+1,29%), στις 25.837,20 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 65,92 μονάδων (+0,89%), στις 7.509,20 μονάδες.