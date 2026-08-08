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Με θετικό πρόσημο έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ολοκληρώνοντας μια από τις πιο κερδοφόρες εβδομάδες των τελευταίων μηνών.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 151,83 μονάδων (+0,28%), στις 54.036,93 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 342,26 μονάδων (+1,30%), στις 26.690,61 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 47,68 μονάδων (+0,62%), στις 7.757,64 μονάδες.