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Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης Nasdaq σκαρφάλωσε σε ιστορικό υψηλό, με ώθηση από τις Nvidia και Microsoft.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 90,94 μονάδων (+0,18%), στις 51.267,90 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 286,44 μονάδων (+1,05%), στις 27.477,31 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 51,23 μονάδων (+0,66%), στις 7.773,95 μονάδες.