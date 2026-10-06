Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης S&P 500 έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των 7.800 μονάδων ενώ ρεκόρ κατέγραψε επίσης και ο δείκτης Nasdaq, με φόντο την υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και τη σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 253,38 μονάδων (+0,49%), στις 51.521,28 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 122,48 μονάδων (+0,45%), στις 27.599,79 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 44,98 μονάδων (+0,58%), στις 7.818,93 μονάδες.