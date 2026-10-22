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Με κέρδη έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ξεχώρισαν οι μετοχές τεχνολογικών εταιρειών καθώς αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον επενδυτών σχετικά με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 360,21 μονάδων (+0,69%), στις 52.856,09 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 278,04 μονάδων (+1,05%), στις 26.702,85 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 44,60 μονάδων (+0,58%), στις 7.757,17 μονάδες.