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Με κέρδη έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και την ανάκαμψη μετοχών εταιρειών που σχετίζονται με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 1.104,02 μονάδων (+2,15%), στις 52.389,75 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 673,71 μονάδων (+2,74%), στις 25.253,13 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 173,08 μονάδων (+2,35%), στις 7.549,94 μονάδες.