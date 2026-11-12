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Με κέρδη έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ξεχώρισε το άλμα (+24,70%) της μετοχής της CoreWeave, εταιρείας παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing). Η κερδοφορία τριμήνου της CoreWeave μετρίασε τις ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 254,60 μονάδων (+0,49%), στις 52.486,49 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 400,31 μονάδων (+1,60%), στις 25.466,18 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 98,45 μονάδων (+1,31%), στις 7.619,38 μονάδες.