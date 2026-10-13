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Με απώλειες έκλεισε απόψε Τρίτη (13/10) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι επενδυτές εστίασαν στα αποτελέσματα τριμήνου που ανακοίνωσαν μεγάλες αμερικανικές τράπεζες.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 180,45 μονάδων (-0,35%), στις 51.670,10 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 41,52 μονάδων (-0,15%), στις 27.204,38 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 1,79 μονάδων (-0,02%), στις 7.805,45 μονάδες.