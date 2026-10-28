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Με κέρδη έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον σχετικά με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στην προσεχή συνεδρίαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) για τη νομισματική πολιτική.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 15,99 μονάδων (+0,03%), στις 52.377,57 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 308,42 μονάδων (+1,18%), στις 26.477,81 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 45,83 μονάδων (+0,60%), στις 7.722,60 μονάδες.

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