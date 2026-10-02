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Με κέρδη έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς επανήλθε η ηρεμία στην αγορά των ομολόγων μετά την πρόσφατη εκτόξευση των αποδόσεων, ενώ αναπτερώθηκε το ενδιαφέρον επενδυτών για τον κλάδο των ημιαγωγών.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 20,51 μονάδων (+0,04%), στις 50.926,56 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 10,53 μονάδων (+0,04%), στις 26.871,59 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 14,91 μονάδων (+0,19%), στις 7.666,45 μονάδες.