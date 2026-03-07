Με απώλειες έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα σημαντική άνοδο λόγω της ανησυχίας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 453,19 μονάδων (–0,95%), στις 47.501,55 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 361,30 μονάδων (–1,59%), στις 22.387,67 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 90,69 μονάδων (–1,33%), στις 6.740,02 μονάδες.