Με απώλειες έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχει εκτοξεύσει τις τιμές ενέργειας και έχει πυροδοτήσει ανησυχία για άνοδο του πληθωρισμού.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 203,72 μονάδων (–0,44%), στις 46.021,43 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 61,73 μονάδων (–0,28%), στις 22.090,69 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 18,21 μονάδων (–0,27%), στις 6.606,49 μονάδες.