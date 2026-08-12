Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε την Τρίτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν αναμονή βασικών δημοσιεύσεων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, οι οποίες θα επιτρέψουν στους αναλυτές να κάνουν καλύτερες προβλέψεις σε σχέση με τη νομισματική πολιτική της Fed, της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ..

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 184,13 μονάδων (-0,34%) στις 53.791,85 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με απώλειες 159,91 μονάδων (-0,60%) στις 26.445,44 μονάδες

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση −24,91 μονάδων (-0,32%) στις 7.728,20 μονάδες.