Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Με απώλειες έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της δημοσιοποίησης στοιχείων για τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ και εν μέσω αβεβαιότητας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 107,58 μονάδων (-0,20%), στις 53.732,41 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 73,86 μονάδων (-0,28%), στις 26.729,16 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 13,23 μονάδων (-0,17%), στις 7.785,76 μονάδες.