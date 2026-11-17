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Με απώλειες έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι μετοχές εταιρειών του κλάδου της τεχνολογίας δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις με φόντο τις εξελίξεις στην υπόθεση της Nvidia.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 739,38 μονάδων (–1,41%), στις 51.608,17 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 626,51 μονάδων (–2,49%), στις 24.509,75 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 145,08 μονάδων (–1,92%), στις 7.416,59 μονάδες.