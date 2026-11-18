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Με απώλειες έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, παραμένοντας δέσμιο της αναταραχής η οποία πλήττει τις μετοχές εταιρειών που συνδέονται με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 848,75 μονάδων (–1,64%), στις 50.759,42 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 181,37 μονάδων (–0,74%), στις 24.328,38 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 76,06 μονάδων (–1,03%), στις 7.340,53 μονάδες.