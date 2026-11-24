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Με σημαντικά κέρδη έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χάρη στην ώθηση την οποία έδωσε το ράλι μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, μετά την απροσδόκητη επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στο τιμόνι της Nvidia.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 1.447,98 μονάδων (+3,01%), στις 49.595,31 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 1.471,82 μονάδων (+6,51%), στις 24.089,55 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 326,78 μονάδων (+4,73%), στις 7.237,17 μονάδες.