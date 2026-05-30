Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι βασικοί δείκτες σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά, χάρη στο διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για μετοχές εταιρειών που συνδέονται με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, και τις ελπίδες για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 363,49 μονάδων (+0,72%), στις 51.032,46 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 55,14 μονάδων (+0,21%), στις 26.972,62 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 16,43 μονάδων (+0,22%), στις 7.580,06 μονάδες.