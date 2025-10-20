ΜΠΑΠ

Διστακτικά προσπαθεί να αφήσει πίσω του το Χρηματιστήριο Αθηνών τις πτωτικές συνεδριάσεις της περασμένης εβδομάδας.

Οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά έχουν απολέσει μεγάλο μέρος από τα αρχικά κέρδη τους, με την αγορά να επιστρέφει κάτω από τις 2.000 μονάδες, τις οποίες είχε υπερβεί αρχικά και επιχειρούσε να σταθεροποιηθεί σε ανώτερα επίπεδα.

Η αγορά κατέγραψε πέντε πτωτικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικές απώλειες 5,81%.

Έτσι, ο Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:00, διαμορφώνεται στις 1.995,05 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,38%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.023,26 μονάδες (+1,80%). Η σημερινή μάχη θα κινηθεί γύρω από τις 2.000 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 77,85 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,37%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,53%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (+2,39%), της ΔΕΗ (+1,42%), της Viohalco (+1,18%) και της Alpha Bank (+0,80%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΔΑΑ (-1,84%), της Metlen (-1,41%), της Motor Oil (-1,13%) και της Optima (-1,09%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 7.164.872 και 1.496.575 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 24,56 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 9,57 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 79 μετοχές, 29 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Χαϊδεμένος (+7,61%) και Ακρίτας (+7,00%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Αφοί Κορδέλλου (-4,96%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-3,55%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ