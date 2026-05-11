Ήπια άνοδο κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη συνεδρίαση του ΧΑ.

Επιφυλακτικό είναι το κλίμα και στα διεθνή χρηματιστήρια.

Το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν οδηγούν ανοδικά τις τιμές του πετρελαίου και δεν ευνοούν ιδιαίτερα τις επενδυτικές κινήσεις στις αγορές που φαίνεται να έχουν αποκτήσει κάποιο επιπλέον ρίσκο.

Στην Αθήνα, πάντως, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.295,32 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,67%.

Ενδοσυνεδριακά έφθασε και στις 2.301,83 μονάδες (+0,95%).

Η αξία των συναλλαγών ήταν 235,39 εκατ. ευρώ και διακινήθηκαν 26.236.672 μετοχές.

Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 46 πτωτικά και 12 παρέμειναν σταθερές.