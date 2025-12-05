Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά η οποία κινείται ελαφρώς χαμηλότερα από τις 2.100 μονάδες, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.098,10 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,36%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 49,98 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,30%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,26%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+1,22%), του ΟΠΑΠ (+1,21%), της Motor Oil (+0,88%) και της Aktor (+0,85%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Κύπρου (-1,75%), της Elvalhalcor (-1,49%), της Viohalco (-0,92%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,67%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 2.311.818 και 1.021.590 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 8,09 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 7,32 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 65 μετοχές, 33 πτωτικά και 23 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ευρώπη Hlodings (+3,29%) και Κέκροψ (+2,94%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Minerva (-3,33%) και Αφοί Κορδέλλου (-3,32%).