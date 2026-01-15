Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά η οποία κινείται πάνω από τα επίπεδα των 2.220 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται στις 2.227,12 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,35%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 80,97 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,33%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,26%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+5,45%), της Optima Bank (+2,75%) και της Elvalhalcor (+1,60%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (-2,32%), της Κύπρου (-0,70%) και του ΟΠΑΠ (-0,66%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Crediabank και η Πειραιώς διακινώντας 2.040.258 και 1.675.310 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 13,18 εκατ. ευρώ και ΓΕΚΤΕΡΝΑ με 11,94 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 43 μετοχές, 52 πτωτικά και 20 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λανακάμ(+6,92%) και Doppler (+6,59%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Crediabank (-6,07%) και ΟΝΥΧ (-5,2%).