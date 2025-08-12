Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών με την αγορά να κινείται ανοδικά για έβδομη συνεδρίαση, σε νέα υψηλά 15 ετών, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά έχει συμπληρώσει έξι ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 7,46%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται στις 2.112,99 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,32%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 67,28 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,42%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,18%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+2,72%), Coca Cola HBC(+2,12%), του ΟΠΑΠ (+1,40%) και της Eurobank (+1,29%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (-1,92%), της Optima Bank (-1,56%) και της Aktor (-0,74%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Attica Bank και η Eurobank με 1.902.932 και 1.893.994 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Metlen με 8,19 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 7,45 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 52 μετοχές, 60 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λεβεντέρης (π) (+9,38%) και Τρία ‘Αλφα (κ) (+7,38%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Moda Bango (-5,83%) και Γενική Εμπορίου (-2,63%).